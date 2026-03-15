Mehr als 16.000 Menschen sind in über 40 Sportvereinen in Speyer aktiv. Bei der Nacht des Sports wurde verkündet, wer von ihnen die Stadt besonders erfolgreich vertreten hat.

Die vom Stadtsportverband Speyer (SSV) organisierte „Nacht des Sports“ am Samstag präsentierte sich als Schaufenster einer Stadt, die vom Breitensport bis zur Spitzenklasse alles zu bieten hat. Sportler aus vielen Vereinen waren in die Stadthalle gekommen, die einen mit kleinen Delegationen, die anderen – wie die Rudergesellschaft (RGS) und der Judosportverein (JSV) – mit gewaltigen Abordnungen, um ihre Nominierten lautstark zu unterstützen.

Für die RGS war die Nacht des Sports ein Glückstag. Gleich zweimal erhielten Aktive des Vereins von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) die schmucken Pokale mit der Skyline Speyers. Sportler des Jahres wurde Ruderer Maximilian Brill. Er belegte mit dem Deutschland-Vierer den sechsten Platz bei der Weltmeisterschaft der U23 im polnischen Posen. Hinzu kommen zwei zweite Plätze bei den Jahrgangstitelkämpfen im Vierer sowie Achter. Entgegengenommen wurde der Pokal am Samstagabend von Brills Bruder Nils. Der ausgezeichnete Sportler selbst weilt derzeit zum Studium in den USA.

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„Der Zweier aus Speyer“

Die Mannschaft des Jahres kommt ebenfalls aus den Reihen der RGS: Mit Ole Bartenbach und Leo Gronbach wurden mehrfache deutsche Meister und die Dritten der Ruder-WM der U23 geehrt. Belächelt worden seien die Ruderer anfangs wegen ihres Slogans „der Zweier aus Speyer“, erinnert sich Bartenbach. Das habe sich schnell gelegt. Für ihn war es die erste Nominierung bei der Nacht des Sports. Gronbach durfte den Titel Sportler des Jahres bereits vor zwei Jahren entgegennehmen. Am Sonntagmorgen ging’s für beide direkt wieder nach Dortmund zum Training. Die nächste Meisterschaft steht in zwei Wochen an. Dann werden Bartenbach und Gronbach aufgrund nunmehr unterschiedlicher Altersklassen nicht mehr in einem Boot sitzen. Dafür hoffen sie auf Olympia 2028. „Dort wollen wir wieder zusammen am Start sein“, kündigte Bartenbach an.

Läuft allen davon: Gudrun Strauß vom RC Vorwärts. Foto: Klaus Landry

Sportlerin des Jahres wurde Gudrun Strauß vom RC Vorwärts. Sie beherrscht den Pfälzer Berglaufpokal, heimst Siege über die Strecken von 400 über 5000 Meter bis zum Halbmarathon (21,1 Kilometer) ein. „Ich bin total überwältigt“, sagte Strauß der RHEINPFALZ. Ein grandioses Jahr liege hinter ihr mit einer Verbesserung der eigenen Bestzeit beim Halbmarathon und einer Bestzeit beim „teuflischen Berglauf“ in den Schweizer Alpen über 2000 Höhenmeter: „Ich hab es schon immer geliebt, Berge hochzuklettern.“ Zum Trainieren sucht sie sich in der Pfalz geeignete Steigungen wie Kalmit oder Weinbiet. Jeden Samstag werden um die 25 Kilometer zurückgelegt, unter der Woche kürzere Strecken. Beim Arlberg Marathon will Strauß 2026 wieder aufs Treppchen. Ansonsten hält ihr Mann Ausschau nach weiteren Herausforderungen.

Nachwuchshoffnung: Gewichtheberin Amelie Drum (12) vom AV 03 Speyer. Foto: Klaus Landry

Ziel: der Start bei Olympia

Der Nachwuchspreis wurde der zwölfjährigen Amelie Drum vom AV 03 Speyer überreicht. Die Gewichtheberin gehört dem Rheinland-Pfalz-Kader an, ist die Stärkste im Bundesland und in ganz Süddeutschland. „Wenn ich groß bin, möchte ich bei Olympia mitmachen“, kündigte sie an. Aufregend war die Auszeichnung am Samstag für sie. Platzieren möchte sie den Pokal in ihrem Zimmer – oder in einem Regal im Wohnzimmer, das von ihren bisherigen Erfolgen erzählt.

Gehört die Zukunft: Die nominierten Nachwuchssportler um die Siegerin Amelie Drum (mit Pokal). Foto: Klaus Landry

Sehr zufrieden waren das SSV-Führungsteam Jürgen Kief und Frank Brzoska mit dem Verlauf der Nacht des Sports, die früher den Namen Ball trug. „Mit dem neuen Titel haben wir mehr junge Sportler erreicht“, stellte Kief fest. Beibehalten will der SSV, der dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, das Konzept. „Wir werden nur an Stellschrauben drehen“, so Kief. Diesmal blieb der kleine Saal der Stadthalle geschlossen. Ein DJ bildete im Foyer den Gegenpol zum Standardtanz mit der Showband Remember im ausverkauften großen Saal. Die Hip-Hop-Gruppen des TSC Grün-Gold und der Kinder- und Jugendzirkus Bellissima setzten zwischendurch Glanzpunkte.