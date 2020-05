Was bedeutet die Corona-Krise für die Leistungssportler der RG Speyer? Dass der Regattaauftakt nach Verbot aller Großveranstaltungen bis Ende August natürlich erst mal nur in den Sternen steht. In jedem Fall sind die üblichen Saison-Höhepunkte unter traditioneller Beteiligung der Speyerer wie Kleinbootmeisterschaften, deutsche Jugendtitelkämpfe, Euro-Masters und sogar die erst Anfang September geplante World-Masters-Regatta in Linz bereits abgesagt. Im Mannschaftsboot gab es bislang keinen Abstand von 1,5 Metern. Dennoch hofft die RGS auf Starts im Herbst.