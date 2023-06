Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Etwas in Vergessenheit geraten ist ein Mann, dem Speyer und sein Sport einiges zu verdanken haben: Josef Seppl“ Weckbach, in seiner Heimatstadt bekannt als Vorsitzender der RG und als Inhaber eines Schuhgeschäftes auf der Maximilianstraße, dessen Ladentür er mit seinen geschätzten drei Zentnern Körpergewicht nahezu allein ausfüllte.

Wahrscheinlich weniger gewichtig trat der Speyerer zunächst als professioneller Rudertrainer in Ludwigshafen in Erscheinung. Der Verein der Nachbarstadt stellte Weckbach 1930 an