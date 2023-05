Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen am Freitag: Sebastian Kohl (19), Nicolas Bohn (18), David Martirosyan (18) und Leo Wels (17) sind bei der deutschen Sprintmeisterschaft in Bremen die jüngste Mannschaft. Das Quartett der Rudergesellschaft Speyer geht gut vorbereitet in die Titelkämpfe. Die Teenager über Widersprüche bei der Zielsetzung und Freiheit.

Die Sprintmeisterschaft im Rudern in der Hansestadt Bremen steht an. Wie gut fühlen Sie sich vorbereitet?

Kohl: „Ganz gut.“

Wels: „Ich denke,