Alicia Bohn (RG Speyer) hofft auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft der Unter-23-Jährigen am ersten September-Wochenende in Duisburg. Nun startete Bohn unter 19 Frauen zum Ausfahren der Rangliste in Hamburg-Allermöhe, dem ersten Zusammentreffen seit dem Trainingslager in Mequinenza Ende Februar/Anfang März.

Lange geführt

Im Vorfeld erfüllte die Speyererin mit ihrem Ergometerwert von 7:06 Minuten über 2000 Meter die Norm von 7:10 min klar. Im Einer-Vorlauf von Hamburg besiegte Bohn in 5:59:38 Minuten die an Nummer Eins gesetzte Tabea Kuhnert (SC Magdeburg) und Lena Osterkamp aus dem Deutschland-Achter (6:03:06).

Das A-Finale gewann Alexandra Föster (RC Meschede) vor Maren Völz (RC Potsdam), Osterkamp, Sophie Leupold (Pirnaer RV), Bohn, Marie-Sophie Zeidler (Donau-RC Ingolstadt). Der Doppelzweier Bohn/Zeidler führte 1500 m, ehe Föster/Völz noch vorbeizogen.