Die früher in Speyer ansässige Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen ( Bellheim) bietet ein Sommerferienangebot an. Ein Angebot in Speyer ist diesmal nicht dabei. Die kürzeste Anfahrt für Teilnehmer aus dem Speyerer Bereich führt nach Schifferstadt. Dort wird am Dienstag, 23. Juli, 14 bis 16.30 Uhr, das Programm „Zaubertricks mit Pflanzen und Schätzen aus dem Wald“ angeboten. Treffpunkt: Waldeingang beim FSV, Beitrag 8 Euro. Das Angebot „Vom Baum zum Bett – Baum weg – Holzweg?“ findet am Mittwoch, 24. Juli, beim Forstamt in Bellheim statt. „Aktiv mit dem Römerschiff unterwegs“ heißt es am Samstag, 27. Juli, in Neupotz mit Treffpunkt am Anglerheim. Auch die weiteren Termine laufen von 14 bis 16.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter E-Mail rucksackschule.speyer@wald-rlp.de.