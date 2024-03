Unter dem Motto „Royal“ veranstalten Friedrich-Magnus-Schwerd- und Hans-Purrmann-Gymnasium am Mittwoch, 6., sowie Donnerstag, 7. März, ihre Schulkonzerte in der Stadthalle. Die Auftritte von Big Band, Kammerorchester, Blasorchester und Chor drehen sich laut Ankündigung der beiden Schulen rund um das königliche Thema und finden in „einem gemeinsamen Finale zusammen“. Karten kosten 9 Euro und sind von 12 bis 14 Uhr in der Schulbibliothek sowie an der Abendkasse erhältlich.