Zur Messe „Wein am Dom 2026“ präsentierte sich Speyer wie aus dem Bilderbuch: Zum Start gab’s strahlend blauen Himmel. Gute Vorzeichen für den präsentierten neuen Jahrgang?

Genuss und der direkte Kontakt zu den Winzern prägten die zwölfte Auflage der „ Wein am Dom“, die am Wochenende mehr als 3500 Weinflaneure nach Speyer gelockt hat. Weinbaupräsident Reinhold Hörner (Hochstadt) eröffnete gemeinsam mit den pfälzischen Weinhoheiten den Reigen, der traditionell mit der Prämierung der Siegerweine begann.

Die Auszeichnung „Best of Wein am Dom 2026“ ging an Spitzenweine des Jahrgangs 2025, die sich zuvor in einer Blindverkostung gegen rund 300 Konkurrenten behauptet hatten. Die Urkunden an die Weingüter Heinrich Spindler (Forst, zwei Ehrungen), Hundemer ( Hainfeld), Carsten Bus ( Insheim), Ernst Weisbrodt ( Niederkirchen), Oberhofer ( Edesheim) und den Winzerverein Deidesheim überreichten die Pfälzische Weinkönigin Anna Antonia Cölsch und Prinzessin Susanna Singer vor zahlreichen Gästen.

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Zum Auftakt am Samstag gab es viel Lob für die Betriebe in der Pfalz – und eine historische Einordnung von Speyers Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) mit Augenzwinkern: Er erinnerte an den mittelalterlichen Weinkrieg in Speyer – ein erbitterter Streit zwischen Domkapitel und Stadtrat über die Rechte für den Weinhandel. Der sei längst beigelegt und die Messe heute ein großartiges Schaufenster.

Logistische Herausforderung

Mit 115 Weingütern und rund 700 Weinen bot die Messe ein Angebot, das selbst erfahrene Weinkenner vor logistische Herausforderungen stellte. Wer mit dem Weinglas flanieren wollte, brauchte vor allem eines: einen Plan. Selbst der Temperatursturz von Samstag auf Sonntag konnte die Lust der Gäste auf Pfälzer Wein nicht schmälern, auch wenn der Betrieb an den Ständen am Sonntag mehr Muse und Zeit für Gespräche erlaubte.

Die Veranstalter zeigten sich zufrieden. Das Konzept habe sich bewährt, so Joseph Greilinger, Chef der neben der Landwirtschaftskammer verantwortlichen Pfalzwein-Werbung: Die zentrale Glasausgabe am Jakobspilger, fünf stilvolle Veranstaltungsgebäude im Herzen der Stadt und der direkte Austausch der Besucher mit den Winzerinnen und Winzern sind tragende Säulen der Messe. Dazu kommen die beliebten Weinwalks der Weinhoheiten. Nach Corona-Pause und Umbau war erstmals wieder das Forum im Historischen Museum der Pfalz ein Teil der Messe – sehr zur Freude der Veranstalter.

Yoga passt zum Wein

Für neue Impulse sorgte auch das Format „Yoga und Wein“. Entwickelt während der Corona-Pandemie als Online-Idee, wird es mittlerweile gerne in der Gemeinschaft zelebriert. Yogalehrerin Johanna Kaiser kombiniert dabei Bewegung, Achtsamkeit und Genuss: ein alkoholfreier Wein zum Einstieg, darauf folgt eine Yogaeinheit, und danach noch ein weiteres Glas Wein. „Yoga schenkt Ruhe, Kraft und Entspannung – und hat viel mit Genuss zu tun“, erläutert Kaiser. „Wein passt erstaunlich gut dazu: über Aromen, über bewusste Wahrnehmung und über die Verbindung zu sich selbst und zu anderen.“

Auch alkoholfreie und alkoholarme Weine rückten in diesem Jahr stärker in den Fokus. Erstmals wurde ein Preis in dieser Kategorie vergeben, für den Vinsans von Oberhofer. „Das Segment ist noch klein“, sagt Greilinger, „aber es entwickelt sich.“ Technik und Qualität würden besser, die Nachfrage steige. Für viele Betriebe sei das längst ein sinnvolles Zusatzangebot.

Wo gibt’s die besten Weine?

Viele Besucher nahmen weite Wege auf sich – aus der Pfalz, der Metropolregion und weit darüber hinaus. Auch Neulinge wie Julian (25) aus Frankenthal wagten sich mit klarer Strategie ins Getümmel: Er hatte im Vorfeld eine persönliche Route zu 15 Wunsch-Winzern zusammengestellt. Sophia aus Landau, Eva aus Germersheim und Nadja aus Hamburg (alle 27) waren in der Gruppe unterwegs und folgten dem guten Ruf der Messe. Speyerer Stammgäste berichteten, solche Stände ansteuern, bei denen sie den größten Andrang zu erkennen glauben. Nach dieser Theorie soll es dort auch die besten Weine geben.

Den teilnehmenden Weingütern ging es darum, Präsenz zu zeigen, den neuen Jahrgang zu präsentieren, sich mit Kollegen auszutauschen und den direkten Draht zum Publikum pflegen. Das sei auch diesmal gelungen.