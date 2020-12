Der Serviceclub Round Table 63 (RT) Speyer organisiert eine Glücksbox, um trotz ausfallender Charitynacht auch im Jahr 2021 ein wohltätiges Projekt zu unterstützen. Die 20 Tabler stellten mit Unterstützung zahlreicher lokaler und regionaler Sponsoren die Glücksbox zusammen. Sie enthält unter anderem neben Brezel-Knabbergebäck einen Überraschungswein vom Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan und ein Glückslos. „Damit nehmen alle Käufer automatisch an der Charitynacht-Verlosung am 16. Januar 2021 teil. Die Gewinner werden auf der Homepage des Round Table bekannt gegeben“, teilt RT-Präsident Michael Kunze mit. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Freikarte für zwei Personen vom Zimmertheater für alle Stücke, ein neues E-Bike von Radsport Schumacher oder einen Kochabend mit Profikoch Georg Reuter. Die Box für 30 Euro kann wegen des Lockdowns bestellt werden unter folgender E-Mail-Adresse: kunzem@gmx.de. Unterstützt wird mit dem Erlös die Bildungseinrichtung „Tobe worldwide“ in Ghana. Die Stiftung hinter dem Namen betreibt verschiedene Einrichtungen, die mit Bibliotheken, Rechenzentren und Aktivitätsprogrammen Kinder befähigen, Fertigkeiten für eine bessere Zukunft zu entwickeln. Dazu gehören kritisches Denken und der Umgang mit digitalen Medien. ToBe wurde 2002 gegründet.