Eine schmerzhafte Begegnung mit einem Rottweiler hatte ein 25-Jähriger am Dienstagmorgen, 7.45 Uhr, auf dem Gehweg in der Schützengasse. Laut Polizei passierte dort der junge Mann den Hund und dessen Herrchen. Plötzlich biss der an einer Leine geführte Rottweiler dem Passanten in den Unterarm. Dabei sei eine tiefe Bisswunde entstanden, die ärztlich behandelt werden musste. Der Hundehalter habe den 25-Jährigen lediglich aufgefordert, nicht näher zu kommen und habe mit seinem Hund geschimpft. Dann sei er aber einfach weitergegangen, ohne Kontaktdaten mit dem Gebissenen auszutauschen. Die Polizei beschreibt das unbekannte Hundeherrchen wie folgt: Ende 30, schlank, sehr kurze, teilweise ergraute Haare. Gegen ihn werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.