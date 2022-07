„Hundebiss sorgt für kochende Gemüter an ohnehin heißem Tag“ – so überschreibt die Polizei ihren Bericht über einen Vorfall am Dienstag, 11.45 Uhr, in der Schützenstraße.

Eine elfjährige Fußgänger sei dort von einem Rottweiler gebissen worden, der angeleint aus einem Hof gerannt sei. Das Mädchen habe mit mehreren Bisswunden im Bereich der rechten Körperseite auf Bauchhöhe ins Krankenhaus gebracht werden müssen. „Der 35-jährige Hundehalter kam hinzu, versuchte mühevoll die Kontrolle über den Hund zurückzuerlangen und nahm den Hund an die Leine, wobei der Hund an ihm emporsprang, ihn am Bauch kratzte und sein T-Shirt beschädigte“, so die Beamten.

Eine Folge sei gewesen, dass ein 65-jähriger Angehöriger des Mädchens den 35-Jährigen bedrängte und bedrohte. Der mittlerweile an kurzer Leine gehaltene Hund habe auch dem 65-Jährigen in den Bauch gebissen. Die von Zeugen verständigte Polizei habe den „Hund unter Kontrolle, aber immer noch aggressiv“ angetroffen. Mehrere aufgebrachte Personen, darunter der 65-Jährige und weitere zwischenzeitlich hinzugekommene Angehörige, hätten Platzverweise erteilt bekommen. Gegen den Hundehalter wird nun laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Landeshundegesetz ermittelt, gegen den 65-Jährigen wegen Körperverletzung und Bedrohung.