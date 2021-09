Drei Aktionen sollen die Impfquote in Speyer steigern. Heute, Samstag, ruft das DRK Speyer zum Spontanimpfen auf, der Impfbus des Landes stoppt zweimal in der Domstadt – und auch der TSV Speyer hat ein Angebot für Impfwillige.

Das DRK Speyer bietet am Samstag von 9 bis 13 Uhr beim Wochenmarkt auf dem Festplatz eine Sonderimpfaktion mit dem Vakzin von Johnson & Johnson an. Das Impfangebot richtet sich an Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. Hier reicht eine einmalige Injektion für den vollen Impfschutz aus.

Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz kommt am Dienstag, 7. September, ans Speyerer Geschirrplätzel und am Samstag, 18. September, zum Sealife. An beiden Tagen werden Impfwillige von 8 bis 18 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung gegen Covid-19 geimpft. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech sowie teilweise von Moderna zur Verfügung.

Eine weitere Impfaktion startet der TSV Speyer mit Unterstützung der Stadt, des DRK-Kreisverbands und der Feuerwehr. Am Samstag, 18. September, wird von 9 bis 17 Uhr im Helmut-Bantz-Stadion mit Johnson & Johnson für Erwachsene und mit Biontech für Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft.

Anmelden beim TSV bis Wochenanfang

„Wir möchten alle wieder ein Stück Normalität in unserem Leben und unsere Mitglieder haben durch die pandemiebedingten Trainingsausfälle Defizite erlitten. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns durch die Impfung schützen und versuchen, eine weitere Ausbreitung dieses Virus zu unterbinden. Deshalb haben wir diese Aktion geplant“, betont Angelika Wöhlert, Vorsitzende des TSV Speyer. Da für die Aktion Impfstoff bestellt werden muss, bittet der TSV um Anmeldung bis Anfang der neuen Woche unter angelika.woehlert@web.de.

Mitzubringen ist jeweils der Personalausweis und nach Möglichkeit der Impfpass. Minderjährige können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Impfung erhalten.