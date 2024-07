Simone Heilmann ist die neue Geschäftsführerin des Kreisverbands Speyer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Wie der Verband mitteilt, ist die bereits seit zweieinhalb Jahren für ihn tätige Geschäftsstellen-Mitarbeiterin auf Wunsch des Präsidiums zum 1. Juli befördert worden. Damit wird eine Vakanz beendet: Ende März 2023 hatte sich der Verband von Vorgängerin Caroline Diven getrennt, eine Kündigung wegen „massiven Misstrauens“, wie er damals auf Anfrage mitteilte.

„Mein Ziel ist es, dass alle unsere Einrichtungen gut funktionieren. Ich möchte sie verbessern und ausbauen“, wird Heilmann zitiert. Die 41-Jährige ist gelernte Versicherungskauffrau und bildet sich derzeit zur Wirtschaftsfachwirtin fort. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie habe sich „auch und vor allem in Krisenzeiten als sehr fähig erwiesen“, lobt das Präsidium. Die Hilfsorganisation betreibt in Speyer unter anderem die Tafel, zwei Kleiderläden, bietet Reha-Sport, Hausnotruf, Kurse, Sanitätsdienst sowie Blutspende-Aktionen an und plant den Start einer Kindertafel.

Nach der Kündigung von Vorgängerin Diven hatte es einen Rechtsstreit am Arbeitsgericht gegeben, der laut DRK-Präsident Maurice Main inzwischen beendet ist. „Es gab eine Einigung, über die wir froh sind“, sagt er. Der Verein habe Diven eine Abfindung in verträglicher Höhe zahlen müssen. Weiter kommentieren wolle er die Auseinandersetzung nicht.