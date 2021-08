Bei einem Unfall leicht verletzt worden ist am Donnerstagnachmittag eine 51-jährige Radfahrerin. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, war die Frau gegen 16.20 Uhr auf der Viehtriftstraße in Speyer-West unterwegs und wollte nach links in die Wormser Landstraße einbiegen, als ein 62-jähriger Autofahrer, der dort unterwegs war, eine rote Ampel missachtete. Dabei kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und musste laut Bericht in ein Krankenhaus gebracht werden.