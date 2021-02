Am Donnerstag übergab der Rotary Club mit dem Präsident des laufenden rotarischen Jahres Clemens King im Rathaus die Spendengelder aus der Weihnachtsspende seiner Mitglieder an den Kultur.Support der Stadt Speyer und an den Verein Tsala ya Africa e.V. Die Gesamtsumme der Weihnachtsspende beträgt 20.000 Euro, 11.000 Euro kommen dem Kultur.Support (http://www.speyer.de/kultur) und 9000 Euro dem Speyerer Verein Tsala ya Africa (http://www.tsalayaafrica.de) zugute. Bürgermeisterin Monika Kabs und Matthias Nowack, Fachbereichsleiter Kultur, dankten seitens der Stadt für die Unterstützung. Damit gingen bis jetzt 118.000 Euro an Spenden für das Hilfsprojekt der Stadt für Kultur und Kulturtätige ein. Knapp zwei Drittel sind bereits ausgegeben. 35 Künstler hatten im Herbst Soforthilfe beantragt und bekommen. Bis Ostern läuft die Aktion „SchaufensterKunst“ mit aktuell 25 Kooperationen, bei denen Künstler ihre Werke in Schaufenstern in der Innenstadt zeigen. Von April bis Juni soll es ein Speyer.Kultur Klassik Special mit Benefizkonzerten in Speyerer Kirchen und dem Alten Stadtsaal geben. Teil davon wird auch das Rotary-Benefizkonzert von 2021 werden, das eigentlich am 30. Januar die Reihe nach ersten Planungen hätte eröffnen sollen. Eine Fortsetzung soll im Sommer auch Speyer.Kultur goes Paradise finden mit Open-Air-Konzerten im Paradiesgarten. Das 2020 ausgefallene Speyer Xmas Special mit Rock und Jazz soll nachgeholt werden – und es wird projektorientierte Hilfen für Akteure aus der Speyerer Kulturszene geben. Im vergangenen Jahr hatten die Rotarier aus Speyer schon einmal 4500 Euro für Speyer.Kultur.Support gespendet. Für den Verein Tsala ya Africa e.V., der Bildungsprojekte für Kinder in Südafrika, unterstützt, dankte aus dem Vorstand die Gründerin Jennifer May, die zugleich Mitglied im Rotaract Club Speyer ist. In einer ländlichen Region bei Johannesburg bietet der Verein Bildungschancen für Kinder vom Kindergarten (der Verein hat dort einen gegründet) bis zum Schulabschluss. Zehn Kindern hilft der Verein derzeit. Mit dem Spendengeld der Rotarier will der Verein, wie Jennifer May sagte, unter anderem die Ausbildung von Erzieherinnen fördern. Auch nachhaltige Landwirtschaft oder Klimaschutz sind Bereiche, in denen sich der 2014 in Speyer gegründete Verein, dessen Name übersetzt „Freund von Afrika“ heißt, engagiert. Wie Clemens King sagte, waren die 20.000 Euro ein Rekordergebnis. Im Jahr zuvor waren es „nur“ 13.000 Euro gewesen. Die 70 Mitglieder des Clubs spenden vor dem Fest einen Betrag nach eigenem Gutdünken für ein regionales und ein internationales Hilfsprojekt.