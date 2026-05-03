Stefan Detzel, Präsident des Rotary Clubs Speyer, hat die Einnahmen der Weihnachtsspende 2025 für zwei Projekte überreicht: das Speyerer Bewegungsprojekt und ein Schnellboot-Projekt in Papua. „Ich bin überwältigt von der gewaltigen Spendenbereitschaft unserer 70 Freundinnen und Freunde im Club“, freute sich Stefan Detzel über die Rekordspende von über 28.000 Euro. Die Stadt Speyer fördert bereits seit vielen Jahren Bewegungsangebote für Vorschulkinder aus den Kindertagesstätten in Kooperation mit dem Stadtsportverband Speyer und Sportvereinen. 2025 hat die Stadt das Projekt in die Hände des Stadtsportverbands gegeben. Mit den 16.700 Euro ist das Projekt für die nächsten Jahre gesichert. Die evangelische Kirche in Papua ist Partnerkirche der evangelischen Kirche der Pfalz. In der zu Indonesien gehörenden Region müssen große Strecken auf dem Wasser überbrückt werden. Die Gemeinde in Waropen benötigt dringend ein neues Schnellboot – und dieser Wunsch kann nun durch die Spende des Rotary Clubs Speyer in Höhe von 11.800 Euro erfüllt werden.