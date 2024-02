Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Wählergruppe „Unabhängig für Speyer“ (UfS) hat sich zum Ziel gesetzt, Speyer für die Zukunft stark zu machen. 23 stimmberechtigte Mitglieder haben am Freitag im Hotel Löwengarten einstimmig Rosemarie Keller-Mehlem an die Spitze der Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 9. Juni gewählt.

„Wenn ich an Speyer denke, geht mir das Herz auf“, beschreibt Keller-Mehlem ihre Verbindung zur Stadt, die ihr längst Heimat geworden ist. Nach dem Austritt aus