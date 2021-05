Der Rosa-Luxemburg-Club Speyer fordert, dass der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus in Deutschland offiziell als Feiertag anerkannt wird. In einer Pressemitteilung weist der Club gemeinsam mit dem Kollektiv „Eckpunkt“ auf deren gemeinsames Gedenken anlässlich des diesjährigen Jahrestages hin: „Aufgeilt in kleine Teams und unter Wahrung der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen putzten die Mitglieder die Stolpersteine im Frohsinn, in der Schraudolphstraße, im Lenhart, in der Kleinen Gailergasse und in der Maximilianstraße sowie das Mahnmal in der Hellergasse und legten überall dort – wie auch am Bücherschrank im Kulturhof, der an die Bücherverbrennungen von 1933 erinnert – Blumen ab.“ Die Stolpersteine erinnern an Speyerer Opfer des Nationalsozialismus. Der 8. Mai 1945 war der Tag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg.

Floris Wittner vom „Eckpunkt“ setzt dies in der Mitteilung in Bezug zu heutigen „Querdenker“-Vergleichen mit Verfolgten des NS-Regimes: Diese seien eine Verhöhnung der Opfer. „Die privaten Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringen, sind anstrengend, allerdings in keiner Weise mit dem systematischen Morden des Holocausts zu vergleichen“, ordnet Wittner ein.