Ohne gültigen Versicherungsschutz, passenden Führerschein und darüber hinaus auch noch unter Drogeneinfluss ist ein 42-jähriger Rollerfahrer am Montagnachmittag in eine Kontrolle der Speyerer Polizei geraten. Wie die Beamten der Polizeiinspektion mitteilten, war der Mann gegen 15.15 Uhr in der Mathäus-Hotz-Straße in der Innenstadt unterwegs, als die Polizisten ihn kontrollierten. Sie stellten fest, dass das Versicherungskennzeichen seines Rollers aus dem Jahr 2018 stammt und damit der Versicherungsschutz erloschen ist. Zudem fanden die Polizisten heraus, dass die Höchstgeschwindigkeit des Kleinkraftrads anstelle von erlaubten 45 Stundenkilometern mehr als 100 betrug. Dafür konnte der Mann aber keinen erforderlichen Führerschein vorweisen. Und weil die Beamten bei dem 42-Jährigen „drogentypische Auffälligkeiten“ feststellten, veranlassten sie einen Schnelltest. Das Ergebnis: Der Mann hatte Amphetamine und THC genommen und musste deshalb eine Blutprobe abgeben.