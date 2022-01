Zwei unbekannte junge Männer haben laut Polizei auf dem Skaterpark am Birkenweg in Speyer-Nord mit Softair-Pistolen um sich geschossen. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Am Sonntag gegen 16.45 Uhr seien zwei unbekannte Jugendliche oder junge Erwachsene auf einem schwarz-roten Roller vom Birkenweg kommend in Richtung Spaldinger Straße über den Platz gefahren. Währenddessen hätten sie mit den Pistolen um sich geschossen. Danach seien sie geflüchtet. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und hätten Sturmmasken getragen. Zum Glück sei niemand verletzt worden. Belebt war der Platz zu dieser Zeit durchaus. Unter anderem hatte eine Kindergruppe auf dem dortigen Kleinfeld Fußball gespielt. Aus ihren Reihen kam die Beschreibung, dass die Täter 16 bis 19 Jahre alt gewesen sein könnten. Softair-Waffen arbeiten mit Luftdruck und verschießen Kugeln aus verschiedenen Materialien, die bei Treffern zu Verletzungen führen können. Sie sind häufig Nachbauten „echter“ Waffen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.