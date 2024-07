Ein 18-jähriger Rollerfahrer hat am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Geibstraße in Fahrtrichtung Am Technik Museum die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei musste er auf Höhe des Festplatzes verkehrsbedingt abbremsen, stürzte und wurde leicht verletzt. Der Roller verlor durch den Sturz Betriebsstoffe. Die Feuerwehr hat die Straße gereinigt. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.