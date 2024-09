Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein junger Rollerfahrer am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit der Polizei. Ausgangspunkt war die Spaldinger Straße, in der er mit seinem Kleinkraftrad die Polizei passierte. Wie die Polizei weiter mitteilt, verbog er beim Anblick der Beamten das Kennzeichen seines Zweirads und beschleunigte stark. Die Polizisten versuchten, den Fahrer mit Anhaltesignalen zu stoppen. Der junge Mann ignorierte diese jedoch und flüchtete über die K1 nach Otterstadt bis zu einem Feldweg an der Langen Gewann. Während seiner Flucht gefährdete er mehrere Fußgänger, die sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnten. Letztlich floh der Mann über einen Acker. Der Fahrer des schwarzen Rollers mit rotem Aufdruck wird nun wegen Verkehrsgefährdung und illegalem Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder durch den Rollerfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer zu melden: Telefon 06232 1370, per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.