Weil eine 65-jährige Autofahrerin am Montag gegen 17.45 Uhr in der Schützenstraße abbremste, um eine Fußgängerin über die Straße zu lassen, krachte ihr der hinter ihr fahrende 23-jährige Rollerfahrer ins Heck. Er verletzte sich laut Polizei leicht. Als diese gerufen wurde, flüchtete der Mann zu Fuß. Mithilfe eines Zeugen konnte die Polizei den Flüchtigen stellen. Der war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Roller auf den Vater des 23-Jährigen zugelassen ist, muss sich dieser wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.