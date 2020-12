Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei am Dienstagabend gegen einen 32-jährigen Speyerer eingeleitet. Ein Zeuge hatte den Beamten zuvor gegen 19.05 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass in der Raiffeisenstraße soeben ein Mann einen Einkaufswagen gegen einen vorbeifahrenden Rollerfahrer geschoben habe, sodass dieser stürzte. Eine Streife traf den 32-jährigen Tatverdächtigen laut Polizeibericht in der Nähe der Raiffeisenstraße an. Der Mann bestätigte den Sachverhalt. Da er bei den Beamten einen psychisch auffälligen Eindruck hinterließ, kam er in eine Spezialklinik. Der Polizei liegen keine Angaben zum gestürzten Rollerfahrer vor, auch nicht, ob er bei dem Vorfall einen Schaden oder Verletzungen erlitten hat. Sie bittet den Betroffenen oder Personen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden: Telefon 06232 1370 oder per E-Mail .