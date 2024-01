Im Kapuzinerpark neben dem Parkplatz der St. Josephskirche hat am Sonntagabend um kurz nach 18.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Roller gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, brannte das Fahrzeug bis auf den Metallrahmen ab. Die Feuerwehr habe den Brand vollständig gelöscht und den Roller abtransportiert. Personen seien nicht verletzt worden, die Hintergründe des Vorfalls seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf eine niedrige vierstellige Summe und suchen Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.