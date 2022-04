Wenige Speyerer sind seit so vielen Jahrzehnte in öffentlichen Ämtern aktiv und bekannt wie Jurist und Politiker Rolf S. Weis. Morgen, Sonntag, feiert der frühere Stadtbeigeordnete seinen 75. Geburtstag.

Bis heute ist Weis als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei am St.-Guido-Stifts-Platz tätig. Seine Aufgabe als Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft (GBS) hat er ebenfalls noch nicht aufgegeben, wenngleich den altersbedingten Abschied angekündigt ist. Seine GBS-Vorstandskollegen Bernd Reif und Oliver Pastor rühmen ihn unter anderen für das „beachtliche Netzwerk“, das er aus 30 Jahren in der Stadtpolitik mitbringe.

Am 1. Mai 1947 in Speyer in eine Schiffbauerfamilie hineingeboren, blieb Weis, der verheiratet ist und einen Sohn hat, seiner Heimatstadt treu. Er engagierte sich unter anderem als Schulsprecher des Kaiserdom-Gymnasiums, als Vorsitzender der Jusos und später des SPD-Stadtverbands. Von 1974 bis 2004 war er Mitglied des Stadtrats, davon zwölf Jahre als Fraktionsvorsitzender. Daneben war er ehrenamtlicher Beigeordneter von 1984 bis 1987 mit den Dezernatsbereichen Stiftungskrankenhaus, Jugendamt und Sport.

Auch im Sport als Funktionär

Der Anwalt leitete sechs Jahre lang den Stadtsportverband, begründete 1980 den Ortsverein des Deutschen Kinderschutzbunds mit und saß dem Schiedsgerichts der Awo Pfalz vor.

In Weis’ Vita stehen außerdem etliche Jahre an der Spitze der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer und als Vertrauensanwalt der Landesverwaltung. Er ist Träger der Freiherr-vom-Stein-Medaille für besondere Dienste in der Kommunalpolitik. 2000 ernannte ihn Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) wegen seiner Verdienste um die Rechtspflege im Land zum Justizrat, 2011 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande. „Sein Rat und seine Erfahrung sind noch immer gefragt, nicht nur bei der GBS, der er seit über 50 Jahren treu ist“, würdigen die Baugenossen ihren Chef. Man sieht diesen förmlich vor sich, wie er in seinem sonoren Bass Rat erteilt und für die Glückwünsche dankt ...