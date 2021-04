„Die Deportation der pfälzischen Juden nach Gurs vor 80 Jahren und das Schicksal der Deportierten aus der Pfalz“ stehen im Mittelpunkt eines Onlinevortrags von Roland Paul, der am Mittwoch, 21. April, um 19 Uhr per Livestream aus der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern auf dem Youtube-Kanal des Bezirksverbands Pfalz (BVPfalz) übertragen wird. Seit vielen Jahren erforscht der ehemalige Direktor des „Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde“ und derzeitige ehrenamtliche Leiter der Arbeitsstelle „Geschichte der Juden in der Pfalz“ des Bezirksverbands dieses Thema.

Am 22. Oktober 1940 wurden in einer Nacht- und Nebelaktion auf Weisung des Gauleiters Joseph Bürckel 824 jüdische Männer, Frauen und Kinder in der Pfalz festgenommen und zusammen mit rund 5200 badischen und saarländischen Juden in das in Südfrankreich gelegene Lager Gurs deportiert. Paul informiert über diese Verschleppung, die katastrophalen Zustände in Gurs und das Schicksal der Inhaftierten, von denen die meisten ab 1942 nach Auschwitz kamen und dort ermordet wurden.

Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur Gurs-Ausstellung, die derzeit im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen wäre, wäre dieses coronabedingt nicht geschlossen.