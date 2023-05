Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Geschäftsführer der Speyerer Flugplatz-Betreibergesellschaft FSL, Roland Kern, hat für sich den Sinkflug eingeleitet. Der bald 69-Jährige will am 31. Dezember in den Ruhestand ausrollen. Turbulenzen sind bis dahin keine gemeldet. Die größte Hürde auf der Landebahn scheint aus dem Weg geräumt. Sie betrifft die Finanzen.

„Das Defizit muss auf null“, lautet der Auftrag an Kern, als er 2012 das Ruder am Platz zum zweiten Mal in die Hand nimmt. „Eine Einrichtung, die rote Zahlen schreibt,