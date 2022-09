2022 ist ein besonderes Jahr – zumindest für die früher in Speyer ansässige Firma Rohköstlich: Deren Vitalkostmesse „Rohvolution“ gastiert ausnahmsweise zweimal in einem Jahr in der Domstadt.

Nach der Auflage im Mai als Premiere nach der Corona-Pause öffnet die Messe jetzt wieder am Wochenende 17. und 18. September jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten im Technik-Museum Speyer. Rohköstlich-Inhaber Simon Schubert kündigt gut 50 Aussteller und noch einmal mehr Fachvorträge in vier Räumen an. „Es sind ein Drittel mehr Aussteller und doppelt so viele Fachvorträge wie im Mai“, freut sich Schubert. „Die Messe ist damit wieder fast so groß wie vor Corona.“ Die mehrmonatige Planungssicherheit für ihn und die Aussteller sei entscheidend für das Wachstum, glaubt Schubert. Er erwartet eine entsprechend positive Entwicklung der Besucheranzahl.

Der Mai-Termin in Speyer sei eine Ausnahme gewesen. In den nächsten Jahren werde „Rohvolution“ jeweils im September stattfinden. Eintrittskarten an der Tageskasse kosten 12 Euro, ermäßigt 9 Euro.