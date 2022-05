Nach zweieinhalb Jahren Corona-bedingter Pause findet in diesem Jahr wieder die Rohkostmesse „Rohvolution“ in Speyer statt. Wer vegane oder vegetarische Produkte probieren will, soll dann dazu die Möglichkeit haben.

Vegane und vegetarische Ernährung steht im Mittelpunkt der „Rohvolution“, die am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai, im Speyerer Technik-Museum stattfindet. Laut Pressemitteilung des Museum werden Aussteller bei der Rohkostmesse über ganzheitliche Ernährungskonzepte in Vorträgen und an Ständen informieren. Besucher sollen darüber hinaus auch vegane und vegetarische Produkte probieren können.

Auch das Thema Nachhaltigkeit soll bei der Messe eine Rolle spielen: „In Speyer haben die Aussteller die Möglichkeit, übrige und noch verzehrbare Lebensmittel dem Foodsharing zuzuführen“, teilt das Museum mit. „Der Trend, unabhängiger für sich zu sorgen, steigt weiter an, und somit freuen wir uns auch in Speyer das eine oder andere Start-up-Unternehmen vorstellen zu können“, heißt es weiter. Eine Liste mit den mehr als 20 angekündigten Ausstellern hat der Veranstalter unter www.rohvolution-messe.de bereitgestellt. Eine zweite Rohkostmesse für Herbst ist bereits terminiert: Sie soll laut der Internetseite am 17. und 18. September in Speyer stattfinden – allerdings in der Stadthalle.

Termin



„Rohvolution“, Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai, jeweils 10 bis 18 Uhr, Technik-Museum Speyer. Tickets unter www.rohvolution-messe.de.