Die „Rohvolution“ ist eine der Messen in der Stadthalle, wie es sie nicht überall gibt. Die Vitalkost-Veranstaltung gastiert sonst nur in Berlin und Konstanz. Die Verbindung zu Speyer, wo am Wochenende gut 50 Aussteller erwartet werden, hängt mit der Nachfrage zusammen, hat aber auch historische Gründe.

Die Messe am 28. und 29. September, jeweils 10 bis 18 Uhr, wird von der Rohköstlich GmbH ausgerichtet, die ihre Wurzeln in Speyer