Die Schifferstadter Straße wird am Mittwoch, 15. Februar, zwischen 9 und 14 Uhr von der Einmündung zu den Märkten Rewe/Thomas Philipps und dem Fahrbahnteiler am Ortsausgang in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Eine Umleitung über die Siemens-, Brunck- und Landwehrstraße wird eingerichtet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind Ursache der Teilsperrung Rodungs- und Rückschnittarbeiten am Grünzug, der die Straße von der benachbarten Wohnsiedlung in Speyer-Nord trennt. Die Arbeiten sind demnach notwendig, damit der Geh- und Radweg auf drei Meter verbreitert werden kann. Die Strecke von Schifferstadt entlang der L454 bis zur Kreuzung am Wartturm ist als Teilstrecke der geplanten Pendler-Radroute „Schifferstadt – Wörth“ vorgesehen, deren Umsetzung im Herbst vergangenen Jahres vom Stadtrat beschlossen wurde. Die Maßnahmen wurden laut Stadtverwaltung mit der Oberen und Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Arbeiten beginnen bereits am Dienstag, 14. Februar. Für diesen Tag erwartet die Stadt allerdings nur geringe Verkehrsbeeinträchtigungen.