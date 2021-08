Der Vorsitzende des Speyerer Rockmusikervereins, Tristan Sontowski, sorgt sich um die finanzielle Situation der gesamten Kulturbranche. Wie es seinem Verein geht und was er von der Zeit nach der Corona-Krise erwartet, erklärt er im Interview.

Herr Sontowski, wie hat sich das Vereinsleben geändert – was kann Ihr Verein derzeit anbieten und was musste wegfallen?

Für unsere Arbeit hat sich ziemlich alles geändert. Unsere Hauptarbeit, die Förderung der Musikkultur in der Region, ist durch die Krise sehr eingeschränkt worden. Wenn wir sonst Künstlern aus dem Umkreis eine professionelle Bühne mit Publikum bieten konnten, ist dies nun durch die Verordnungen nicht mehr möglich. Hinzu kommt noch, dass die Halle 101, das Herzstück unserer Vereinsarbeit, momentan als Testzentrum benötigt wird. Zurzeit werden uns viele Steine in den Weg gelegt, aber wir arbeiten im Vorstand dennoch ständig an neuen Lösungsansätzen.

Wie reagieren die Mitglieder darauf – machen sie das mit?

Unsere Mitglieder reagieren unterschiedlich darauf. Bei vielen macht sich Unmut und Hilflosigkeit breit. Manche melden sich und bieten ihre Hilfe an, worüber wir sehr dankbar sind. Ich hoffe, sie bleiben uns weiterhin erhalten und wir können bald wieder gemeinsam die Livemusik feiern, die uns so sehr fehlt.

Können Online-Angebote als Ersatz dienen?

Online-Angebote können bestenfalls Symptome lindern. Das Live-Erlebnis kann eben nicht am Bildschirm stattfinden. Dennoch können sich Künstler aus der Region bei uns melden. Wir teilen die Veröffentlichungen über unsere Kanäle und bieten Unterstützung an, so gut es geht.

Was bedeutet das finanziell für den Verein und die Mitglieder?

Als Verein versuchen wir uns finanziell bedeckt zu halten und größere Ausgaben zu meiden. Oberstes Ziel ist es, den Verein so zu erhalten, dass wir wieder durchstarten können. Die finanzielle Situation der gesamten Branche bereitet uns Sorgen. Das betrifft nicht nur unsere Mitglieder, von denen einige momentan so gut wie keine Einnahmen haben.

Wie gewinnen Sie aktuell Mitglieder?

Die beste Werbung für neue Mitglieder waren bisher unsere Veranstaltungen, welche momentan ja komplett ausfallen. Von daher ist der Zuwachs zurzeit sehr gering. Sobald wir wieder dürfen, bin ich mir sicher, werden wir wieder mehr motivierte Neuzugänge feiern können.

Welche Form der Unterstützung würden Sie sich wünschen?

Ich wünschte, es gäbe mehr Anerkennung seitens der Regierung für unsere Branche. Es kommt einem vor, als wäre Kultur nur etwas Beiläufiges. Kulturschaffende werden relativ oft sich selbst überlassen und die finanziellen Hilfen sind nicht für alle umsetzbar, kommen zu spät an oder werden sogar wieder zurückgefordert. Die Unsicherheit ist groß. Wenn sich nicht bald etwas tut, werden viele, nicht nur aus materiellen Gründen, aus der Kulturszene verschwinden.

Welche Pläne gibt es für den Weg zurück zur Normalität?

Wir wollen veranstalten, und wie wir im Herbst gezeigt haben, können wir dies auch unter entsprechenden Hygieneauflagen. Wir sind momentan im Gespräch mit Veranstaltungsfirmen und Technikern, um dieses Jahr wieder Speyer und Umgebung zu unterhalten. Natürlich nur, wenn es die Regelungen zulassen. Die Open-Air-Saison kommt bestimmt!

Und glauben Sie, das Niveau von vor der Krise wieder erreichen zu können?

Ob es je so wird, wie es zuletzt Anfang 2020 war, weiß wohl niemand. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald wieder regelmäßig veranstalten können. Wie ein Konzert aber in Zukunft aussehen wird und ob sich der Einzelne bald wieder unbeschwert in der Menschenmasse fallen lassen wird, ist eine andere Frage. Es braucht neue Ideen und Konzepte, und nicht jeder wird wieder dabei sein.

Wie gehen Sie als Vereinsvorsitzender persönlich mit der Krise um?

Ich versuche das Beste daraus zu machen und nach vorne zu schauen. Persönliche Kontakte habe ich zum größten Teil eingeschränkt, und ich versuche mich mit Hobbys und Arbeit soweit abzulenken, dass mir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Meine Freundin und meine Familie geben mir Halt, dennoch fehlen mir die Treffen im Freundeskreis und im Verein und auch das Gefühl, selbst auf der Bühne vor Publikum spielen zu können.

Zur Person