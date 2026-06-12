Die Arbeiten für den neuen Club 101 des Speyerer Rockmusikervereins (RMV) laufen. Die Ehrenamtler sanieren ihr Objekt in Eigenleistung und sammeln Spenden.

Es gibt viel zu tun am Neuen Rheinhafen. Die Halle 101 wird saniert, auch nebenan geht es voran. „Jetzt gibt es kein Zurück mehr“, sagt Till Kauffmann. Der Vorsitzende des Speyerer Rockmusikervereins blickt sich in den Räumen um, die schon bald Heimat des neuen Club 101 werden sollen. Die Abbrucharbeiten im einstigen Restaurant Flaming Star sind abgeschlossen, nun wird nach und nach etwas Neues aufgebaut. Am Freitag soll es richtig losgehen, dann treffe sich ein harter Kern an Ehrenamtlern. „Herzstück“ des Projekts sei die Bühne, die an der Stelle des früheren Tresens entstehen soll. Dieser wandere unter die große Treppe nahe dem Eingang – samt Kühlschränken und neuer Leitungen. Auch der Boden müsse erneuert sowie professionelle Licht- und Tontechnik angeschafft werden.

Die Initiative steht unter dem Motto „Club 101: 100 Stimmen. 1 Club“. Am Ende soll eine Veranstaltungsstätte für kleine Events mit bis zu 100 Zuschauern entstehen – „offen für alle Musikgenres, von laut bis leise, von bekannt bis experimentell“, wie es die Ehrenamtler ausdrücken. „Wir möchten einen Ort anbieten, an dem sich Musikinteressierte und kreative Köpfe begegnen, austauschen und auch mal ,verrückt’ sein dürfen“, erläutern sie.

Damit das gelingt, sind die Ehrenamtler auf Unterstützung angewiesen. 19.935,28 Euro sammeln sie auf der Plattform „ Speyer Crowd“ der Stadtwerke – die Summe ist angelehnt an das Gründungsdatum des RMV am 28. Mai 1993. Schon nach wenigen Tagen sind – auch dank einiger größerer Spender – rund 70 Prozent davon zusammengekommen. Das Geld sei eine große Unterstützung, sagt Kauffmann. Schließlich müsse viel Material gekauft werden. Und allein für technische Ausstattung veranschlagen die Ehrenamtler 8500 Euro. Ab 100 Euro Spende könnten sich Gönner auf einer Tafel im Club verewigen. Außerdem gebe es bei größeren Summen Prämien – ein „Sofakonzert“ bei den Spendern daheim für 750 Euro, oder die einmalige mietfreie Nutzung der Halle 101 gegen 1250 Euro Spende zum Beispiel. Die Arbeiten sind unterdessen in vollem Gange. In den kommenden ein bis zwei Wochen soll die Bühne gebaut werden, dann gehe es an den Boden. Am 8. August sei die Eröffnungsfeier geplant. „Ein straffer Zeitplan“, weiß der Vorsitzende. Aber gemeinsam sei die Sache machbar.

Zur Sache

Über den Link https://www.speyer-crowd.de/Club101_RMV kann das Vorhaben unterstützt werden.

