High End im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus: Mit dem „Da Vinci Xi“-Roboter-Operationssystem geht die Onkologie neue Wege. Die Dietmar-Hopp-Stiftung hat die Anschaffungskosten des 3,3-Millionen-Euro-Projekts übernommen. Speyerer Mediziner schwärmen von ihrem „verlängerten Arm“, der ihnen etwas voraushat.

Der mit Da Vinci ausgestattete Operationssaal ist verhältnismäßig klein. „Dahinter steckt viel Masse“, sagt Dr. Christian Klink, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Ausgerichtet ist der OP für mindestens drei Operateure, eine OP-Pflegekraft und einen Assistenten. „Mit dem Roboter werden wesentlich präzisere Eingriffe am Magen, in der Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Gebärmutter und dem Darm möglich“, sagt Gynäkologie-Chefarzt Dr. Florian Schütz. Zudem sei die Methode schonend für Patienten und Mitarbeiter, berichtet er. Es könne etwa Rückenschäden vorgebeugt werden, die bei langen Operationen im Stehen unvermeidbar seien. „Da Vinci eröffnet der Onkologie ein ganz neues Spektrum.“

Bereits im Jahr 2022 habe die Dietmar-Hopp-Stiftung die Kostenübernahme zugesagt und die Klinik das Operationssystems jüngster Generation angeschafft, berichtet Schütz auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Sechs Monate habe die Vorbereitung des entsprechenden OP-Saals benötigt, die Lieferung spezieller Einzelgeräte noch einmal so lange, weist er auf die allgemeine Problematik in der Materialbeschaffung hin. Am Mittwoch stand alles bereit und wurde feierlich in Betrieb genommen.

Auf Hilfe angewiesen

Ein umfangreiches Schulungs- und Austauschprogramm versetze die Mediziner in die Lage, Da Vinci anzuwenden, betont Schütz. Die Nutzer der besonderen Technik seien weltweit vernetzt. „Für moderne medizinische Versorgung sind diese Voraussetzungen unverzichtbar.“ Die hohe Investition sei über Patienten keinesfalls zu amortisieren, sagt der Chefarzt. Kliniken wie das Diakonissenkrankenhaus erhielten nicht die Landesfördermittel wie Universitätskliniken. Deshalb sei die finanzielle Unterstützung der Dietmar-Hopp-Stiftung in diesem Fall unerlässlich.

Für hoch sensible Schlüssellochmedizin im Bereich von Krebserkrankungen sei Da Vinci das optimale Verfahren, ist Klink überzeugt. Der OP-Roboter besteht demnach aus einer Arztkonsole zur System-Bedienung, einem Patientenwagen mit vier Instrumentenarmen und einem Videosystemwagen mit Touchscreen-Monitor. „Moderne Kamera- und Lichttechnik bildet selbst feine Strukturen wie Nerven und Gefäße deutlich erkennbar ab“, betont Klink. Das Hightech-System reagiere intuitiv auf kleinste Handbewegungen. „Der Operateur ist optimal beweglich“, hebt der Chefarzt diesen Aspekt hervor.

Krebsmedizin profitiert

„Mit der fachgebietsübergreifenden Erweiterung der Roboter-assistierten Chirurgie können wir den regional führenden Rang unseres Onkologischen Zentrums weiter ausbauen“, betont Klink. Seit der Gründung des Onkologischen Zentrums am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus im Jahr 2010 werden im Zentrum unter Leitung von Chefarzt Dr. Thomas Rabenstein jährlich rund 1000 Krebspatienten stationär behandelt.