Das „Roßmarktstraßen-Bild“ der iranischen Künstlerin Hila Hasanniya ist verkauft. Es war seit Ende März im Schaufenster des früheren Blumenladens der Familie Schultz zu besichtigen gewesen. Die Aktion der Fachgeschäfte der Roßmarktstraße war laut Sprecher Mathias Münzenberger zur Unterstützung von Künstlern in Speyer gedacht und hat viel positive Resonanz hervorgerufen. Der Erlös von 600 Euro werde an die Künstlerin übergeben. Münzenberger berichtet, dass er selbst das letzte Gebot abgegeben hat, um – wie er sagt – „das Bild in der Roßmarktstraße zu halten“. Es hängt nun in seinem Speyerer Tee Contor. Künstlerin Hasanniya freue sich über weitere Anfragen und viel Lob für ihr Gemälde, das sie in einer Mischung von naiver, gegenständlicher und impressionistischer Malerei angefertigt hatte. „Weitere Ideen sind in Planung“, vermeldet Münzenberger für die Geschäftsinhaber. Es gehe unter anderem um die Verschönerung der Elektrokästen oder der Blumenkübel auf dem Schulplätzel.