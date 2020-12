Ein technischer Defekt in Form eines Kurzschlusses an einer Stromleitung ist die Ursache des Brandes eines Blumen- und Antiquitätengeschäftes am 11. Dezember in der Roßmarktstraße. Davon gehen Polizeipräsidium Rheinpfalz und Staatsanwaltschaft Frankenthal laut einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Mittwoch aus. Bei einer Begehung des Brandortes von einem Brandsachverständigen und Beamten der Kripo hätten sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung ergeben. Das Gebäude sei wieder freigegeben worden, so ein Polizeisprecher. Erstmals gibt es auch eine konkrete Schätzung des Gesamtschadens: circa 300.000 Euro.