Die Speyerer Grünen werden zur Unterstützung der Roßmarktstraße tätig. Hintergrund: Deren Geschäfte leiden momentan darunter, von der Maximilianstraße aus wegen einer Baustelle nicht zugänglich zu sein.

Grünen-Mitglied Ingrid Elgert, professionell ausgebildete Clownin, werde am Freitag und Samstag Clown-Improvisationen zu Gunsten der Roßmarktstraße darbieten, kündigt die Partei ein. Dies stehe für einen kreativen Umgang mit Hürden und Herausforderungen. „Wir möchten auf die alternativen Zugangswege und die Angebote in der Roßmarktstraße aufmerksam machen“, so die Ankündigung. Elgert sei am Freitag von 11 bis 16 Uhr und am Samstag von 11 bis 15 Uhr vor dem gesperrten Zugang zur Roßmarktstraße aktiv. Die Grünen haben die lange Sperrung kritisiert und von der Stadt Schritte zur Unterstützung des Handels gefordert.