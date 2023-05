Der Termin für die seit Mitte Mai angekündigte und von Geschäftsinhabern kritisierte Sperrung der Roßmarktstraße steht fest.

Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, wird ab Dienstag, 6. Juni, auf Höhe der Hausnummer 39 ein Kran aufgebaut. Dieser ist notwendig, um eine Brandschadensanierung durchzuführen. Es geht um das Haus des früheren Blumenladens, in dem im Dezember 2020 ein Feuer ausgebrochen war. Nach Auflage des Denkmalschutzes muss die komplette Fassade erhalten bleiben, so die Stadt. „Das rückwärtige Gebäude dagegen wird neu aufgebaut.“ Hierzu müssten schwere Lasten wie Stahlträger und Dachbalken über die Fassade gehoben werden, sodass ein Kran mit einer Stellfläche von 4,50 auf 4,50 Meter notwendig sei: „Ein kleinerer Kran ist aufgrund der zu hebenden Lasten nicht möglich. Um den Kran ist ein Sicherheitsabstand vorgeschrieben. Dieser führt dazu, dass die Roßmarktstraße aus Richtung Maximilianstraße vollgesperrt werden muss.“

Kritik an den Plänen hatte es von Geschäftsinhabern aus der bei Kunden beliebten Fußgängerzone gegeben, die vom Altpörtel aus gesehen hinter der Baustelle liegen. Sie befürchten starke Kundeneinbußen, wenn sie nur über die andere, weniger frequentierte Seite erreichbar sind. Die Stadt will die Folgen für sie abmildern: Zum einen werde anstatt rot-weißer Schranken eine sogenannte Bauwand aufgestellt, auf der Werbung möglich sei. Zum anderen werde alles dafür getan, es bei acht Wochen Bauzeit mit Kran zu belassen. Umleitungen für Fußgänger und Radler würden über die Antoniengasse und über die Karmeliterstraße ausgeschildert.