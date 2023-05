Wegen eines riskanten Fahrmanövers haben sich am Montagnachmittag ein Radler und ein Autofahrer eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Wie die Polizei meldet, war ein 21-Jähriger mit seinem Auto in der Wormser Straße unterwegs, als vor ihm ein 49-jähriger Mann auf seinem Fahrrad plötzlich vom Gehweg auf die Straße fuhr. Aufgrund des knappen Fahrmanövers des Radfahrers hupte Autofahrer, woraufhin der 49-Jährige sein Fahrrad von sich gestoßen habe und aggressiv gestikulierend und mit geballten Fäusten in Richtung der Fahrerseite des 21-Jährigen gelaufen sei, so die Polizei. Der Jüngere sei ausgestiegen und dem Radler entgegengegangen. Der Ältere habe daraufhin den Autofahrer beleidigt und bedroht. In der Folge habe der Jüngere den Radfahrer mit den Händen gegen die Brust gestoßen, sodass sein Kontrahent rücklings zu Boden fiel und sich am Kopf verletzte. Der Mann habe jedoch auf eine medizinische Versorgung verzichtet.