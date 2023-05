Die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (Lufa) in Speyer erhält einen neuen Traktor. Der Bezirksverband als Träger hat den damit verbundenen Kosten von rund 118.000 Euro zugestimmt. Der Traktor sei für das Versuchsfeld auf dem Rinkenbergerhof bestimmt. Der 30 Jahre alte Vorgänger werde in Zahlung genommen. Mit dem Nachfolger werde der Boden bearbeitet und würden Aussaat, Pflanzenschutz, Düngung sowie Ernte abgewickelt. Er könne per GPS gesteuert werden.

Die Lufa bewirtschaftet das 15 Hektar große Versuchsfeld seit dem Jahr 1958. Dafür seien zwei Landwirte angestellt. Einer davon wechsele in Kürze in den Ruhestand. Ein Nachfolger werde gerade gesucht.