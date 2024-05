Der Bildstock an der St. Laurentiuskapelle im Rinkenbergerhof ist saniert worden. Der Auftrag an Bildhauer Siegfried Keller ( Harthausen) ist durch die Pfarrer-Hubert-Lerch-Stiftung ergangen. Sie hält das Erbe des verstorbenen Pfarrers Hubert Lerch aufrecht, der die Laurentiuskapelle in den Jahren 1978 und 1979 selbst konzipiert hatte. Ihre kirchliche Weihe am 14. August 1979 jährt sich zum 45. Mal. Am Bildstock habe dringender Handlungsbedarf bestanden, berichtet Keller: „Massive Schädigungen durch unsachgemäße Verdübelungen gefährdeten die Standsicherheit.“ Er war von der Familie Lerch zur „frommen Erinnerung“ an einen in Kriegsgefangenschaft verstorbenen Sohn errichtet worden. Für den Bau der Kapelle hatte Franz Lerch, der Großvater von Hubert Lerch, nach der Ansiedlung im Rinkenbergerhof zusammen mit anderen Bauern 1910 ein Gelübde abgelegt: Er versprach den Bau einer neuen Laurentiuskapelle auf dem Fundament ihrer im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Vorgängerin.