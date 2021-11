Speyer. Mit einem 32:16-Erfolg beim RSC Eiche Sandhofen beendete der AV 03 Speyer die Rundenkämpfe in der Gruppe B der Schülerrunde Nordbaden.

Der dritte AV-Erfolg in vier Begegnungen wurde erleichtert, weil die Gastgeber sechs der 13 Gewichtsklassen nicht besetzen konnten. Den Vorkampf in Speyer hatte die Auswahl des Nachwuchstrainers Achim Friedrich mit 38:8 gewonnen. Die Schülerrunde endet am 18. Dezember im badischen Reilingen, wo die jeweiligen ersten Zwei der Gruppe A, B, C und D in einem Turnier den Gesamtmeister ermitteln.

Allerdings können an diesem Titelfinale Speyer und der in der Gruppe A ringende VfK 07 Schifferstadt nicht teilnehmen, weil laut Sportreferent Hardy Stüber „ein rein nordbadischer Schüler-Meister ermitteln werden soll“.

