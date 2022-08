Der AV 03 Speyer hat in der am 3. September beginnenden Rheinland-Pfalz-Liga nur noch fünf statt ursprünglich zehn Gegner. Kurz nach dem Rückzug der Wrestling Tigers Rhein-Nahe stieg RSC Pirmasens-Fehrbach corona-bedingt von der Matte. Gegen ihn hätte Speyer am 8. Oktober zuhause gekämpft.

Früheres Saisonende

Zuvor meldeten ASV Pirmasens und AC Thaleischweiler ab. Ins Geschehen greift Speyer ab 3. September mit fünf Auswärtskämpfen nacheinander ein. Ab dem 5. November folgen fünf Heimduelle.

Der für Samstag, 3. Dezember, geplante Vergleich in der Raiffeisenstraße gegen VfK Schifferstadt II steigt nun am Freitag, 2. Dezember, wodurch Speyer einen Tag früher die Saison beendet.