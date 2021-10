Mit 35:12 gegen SVG Nieder-Liebersbach nahm der Ringer-Nachwuchs des AV 03 Speyer im Athletenheim klar Revanche für die 16:24-Niederlage im Hinkampf. Am schnellsten in dem Treffen der Gruppe B der Schülerliga Nordbaden war Milena Schneider. Sie legte Avel Kautz in 28 Sekunden auf die Schultern.

Ergebnisse





Griechisch-Römisch (GR), bis 23 kg Körpergewicht: Alissa Schreiner ohne Gegner, 4:0 Punkte. Freistil (F), -25 kg: Milena Schneider – Avel Kautz Schultersieg in 28 Sekunden, 4:0. GR, -27 kg: Jonathan Loran – Alessio Muscas 11:0-Punktsieg in vier Minuten, 3:0. F, -29 kg: Jan Korolkow – Valentin Scalzo Schulterniederlage in 2:12 Minuten in 42 Sekunden, 0:4. F, -31 kg: Ben Kegler – Ben Leonhard SS in 1:39 Minuten, 4:0. GR, -34 kg: Georg Loran – Lilith End 1:8-Schulterniederlage in 46 Sekunden, 0:4. F, -38 kg: Lucas Löwer – Emir Aran Schultersieg in 35 Sekunden, 4:0. F, -42 kg: Viktor Schreiner – Marlene Scalzo 23:9-Punktsieger in 3:46 Minuten, 4:0. F, -48 kg: Leon Schumann – Noah End Schulterniederlage in 1:29 Minuten, 0:4. F, 54 kg: Joel Fischer – Gian Luca Muscas technisch überlegener Sieger in 2:57 Minuten, 4:0. GR, -63 kg: Roman Fischer – Yusuf Solmaz technisch überlegener Sieger in 1:50 Minuten, 4:0. F, +63 kg: Philipp Gribov – Muhammed Solmaz technisch überlegener Sieger in 1:17 Minuten, 4:0.