Weil ihr Zuhause, die Speyerer Athletenhalle, seit Monaten geschlossen ist, hat die Ringer-Abteilung des AV Speyer ihr Training auf den großflächigen Dudenhofener Abenteuerspielplatz verlegt. Trainer Achim Friedrich (55), diplomierter Sportlehrer mit langer Ringersport-Praxis, bietet zweimal in der Woche jeweils eineinhalb Stunden lang Trainingseinheiten in zwei Gruppen für sechs- bis 15-jährige Jungs und Mädchen an.

So soll den Kindern und Jugendlichen der Spaß an ihrem Sport erhalten bleiben. „Auf dem Programm haben wir Übungen für Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft“, erklärt Friedrich. Geübt wird dabei auch an Reck und Balken. Laut Abteilungsleiter Bernd Fahrnbach will sich der AV-Nachwuchs wieder an der Schülerrunde des nordbadischen Verbandes beteiligen, sofern diese in diesem Jahr ausgetragen werden könne. Eine Anfrage aus Nordbaden liege vor.