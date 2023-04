Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er war einer der ersten Olympiasieger aus Speyer: der Ringer Jakob Brendel. Sein größter Triumph war der Olympiasieg im Bantamgewicht 1932 in Los Angeles. Allerdings hätte er es fast gar nicht geschafft, die Kampfmatten in den Vereinigten Staaten zu erreichen.

Als dritter Deutscher nach Carl Schumann aus Münster 1896 in Athen und Kurt Leucht aus Nürnberg 1928 in Amsterdam war Brendel 1932 in Los Angeles Olympiasieger im griechisch-römischen