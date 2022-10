Jörg Schanninger aus Dudenhofen, Vorsitzender des AV 03 Speyer sowie zweiter des Ringer-Verbandes Pfalz und auch dessen Sportreferent, strebt den Anschluss des Vereins an Nordbaden an.

Gründe seien unter anderem die räumliche Nähe zu den Kampfstätten der Landesligisten Ketsch, Graben-Neudorf, Schriesheim, Berghausen/Kreis Karlsruhe. In der Rheinland-Pfalz-Liga dagegen fährt Speyer auch nach Koblenz, Mainz und Worms-Nackenheim.

Unglückliche Terminplanung

Bei einem Austritt käme der nordbadische Landestrainer Günter Laier seiner Aufgabe in Speyer nach. Zudem sei auf der anderen Rhein-Seite die Terminplanung besser. Schanninger: „In der Vorrunde fünfmal nacheinander auswärts, in der am 5. November beginnenden Rückrunde fünfmal daheim, das ist einfach schlechtes Timing.“