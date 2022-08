Zwei Wochen mehr Zeit für die Bewertung der Gegner hat der AV 03 Speyer. Denn anders als die Konkurrenz der sieben Mannschaften der Rheinland-Pfalz-Liga beginnen sie die Wettkampf-Saison 2022 erst am 3. September statt am Samstag.

Grund: Nach dem zum Auftakt vorgesehenen Gegner AC Thaleischweiler tritt auch Wrestling Tigers Rhein-Nahe II zu dem am 27. August geplanten Duell mit Speyer nicht an. Die Vereine Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Büdesheim zogen ihre Rundenteilnahme wegen Athletenmangels für ihr zweiten Teams zurück.

Daher startet der AV 03 Speyer die Runde erst in zwei Wochen bei der WKG Worms-Nackenheim. Nach den Kämpfen bei ASV Mainz 88 II am 10., WKG Ludwigshafen am 17., bei WKG Metternich/Rübenach/Boden am 24. September und bei VfK Schifferstadt II am 1. Oktober tritt Speyer am Samstag, 8. Oktober, zum ersten Heimduell an. Gegner ist RSC Pirmasens-Fehrbach.