Ein Sieg, zwei Niederlagen: Das ist die Bilanz der Speyerer AV-Ringer vor dem vierten Kampf der Rheinland-Pfalz-Liga. Dort treten sie am Samstag (18.30 Uhr) in Koblenz-Rübenach gegen die WKG Metternich/Rübenach/Boden an.

Junger Debütant

Sein Debüt in der ersten Mannschaft feierte der 16-jährige Philipp Rössler in der leichtesten Gewichtsklasse (bis 57 Kilo). „Es wird schwer werden“, vermutet AV-Abteilungsleiter Bernd Fahrnbach, „aber ich bin zuversichtlich“. Auf den ersten Sieg hofft der AV-Nachwuchs in seinem zweiten Saisonkampf in der Gruppe C der Schüler-Runde Nordbaden.

Gegner in Laudenbach sind die Bergsträßer Ringer-Kids (Samstag, 17.30 Uhr).